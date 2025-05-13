Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 12vom 13.05.2025
Tex-Mex in der Tüte

Folge 12: Tex-Mex in der Tüte

22 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12

In dieser Serie begibt sich Noah Cappe in Kanada und den Vereinigten Staaten auf Märkten, Volksfesten und Karnevalen auf die Suche nach ausgefallenen Food-Kreationen. Außerdem stellt er auch die kreativen Köpfe und teilweise exzentrischen Charaktere, die hinter den Gerichten stecken, vor.

