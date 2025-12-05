Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 7Folge 3vom 05.12.2025
Schwarzwälder Kirsch-LimoJetzt kostenlos streamen

Folge 3: Schwarzwälder Kirsch-Limo

22 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

In dieser Serie begibt sich Noah Cappe in Kanada und den Vereinigten Staaten auf Märkten, Volksfesten und Karnevalen auf die Suche nach ausgefallenen Food-Kreationen. Außerdem stellt er auch die kreativen Köpfe und teilweise exzentrischen Charaktere, die hinter den Gerichten stecken, vor.

