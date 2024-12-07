Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crazy Food USA - Wir frittieren (fast) alles!

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 6vom 07.12.2024
Anti-Kater-Käsesandwich

Folge 6: Anti-Kater-Käsesandwich

22 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12

In dieser Serie begibt sich Noah Cappe in Kanada und den Vereinigten Staaten auf Märkten, Volksfesten und Karnevalen auf die Suche nach ausgefallenen Food-Kreationen. Außerdem stellt er auch die kreativen Köpfe und teilweise exzentrischen Charaktere, die hinter den Gerichten stecken, vor.

