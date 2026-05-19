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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 13Folge 11vom 19.05.2026
Stark bleiben

Stark bleibenJetzt kostenlos streamen

Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 11: Stark bleiben

40 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Marcea Lane, ehemalige Tänzerin für Michael Jackson, bringt frischen Wind ins Trainingslager. Die Kandidatinnen lernen sich zu verjüngen. Die Fotos für den Bademoden-Kalender werden bei einem besonderen Event enthüllt.

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