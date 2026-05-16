Staffel 13Folge 9vom 16.05.2026
Feld der ÄngsteJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 9: Feld der Ängste
39 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
Die Kandidatinnen betreten zum ersten Mal das Football-Feld und lernen von Judy den DCC-Eröffnungstanz. Wer nicht hinterherkommt, muss gehen.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 13-16: MTV & © Season 11-13: MTV Germany