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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 13Folge 9vom 16.05.2026
Feld der Ängste

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 9: Feld der Ängste

39 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12

Die Kandidatinnen betreten zum ersten Mal das Football-Feld und lernen von Judy den DCC-Eröffnungstanz. Wer nicht hinterherkommt, muss gehen.

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