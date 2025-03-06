Welche Legende steckt zwischen Steffi Graf und Katarina Witt?Jetzt kostenlos streamen
Folge 20: Welche Legende steckt zwischen Steffi Graf und Katarina Witt?
90 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 6
Quizmaster Jörg Pilawa testet das Wissen der Deutschen: Wie clever sind die 100 Kandidat:innen im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands? Um das zu ermitteln, werden vorab repräsentative Umfragen durchgeführt. Wer schafft es, die allerletzte Frage richtig zu beantworten, deren Lösung im Schnitt nur 1% der Deutschen kennen? Der Sieger darf sich über bis zu 100.000 Euro freuen.
