Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Zurück am Start mit einem Sommer-Spezial der besonderen Art!

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 28.08.2025
Zurück am Start mit einem Sommer-Spezial der besonderen Art!

Zurück am Start mit einem Sommer-Spezial der besonderen Art!Jetzt kostenlos streamen

Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Folge 1: Zurück am Start mit einem Sommer-Spezial der besonderen Art!

91 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 6

Im Sommer-Spezial stellt Jörg Pilawa 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Henning Baum und Ralf Moeller wieder einzigartige Quizfragen. Wer schafft es bis zur 1%-Frage?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
SAT.1
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Alle 4 Staffeln und Folgen