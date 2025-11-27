Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 27.11.2025
Folge 3: Ordnung ist das halbe Leben – außer in dieser Show!

91 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Jeannine Michaelsen und Ralph Caspers wieder einzigartige Quizfragen. Wer schafft es bis zur 1%-Frage?

