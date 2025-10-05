Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Blinde Gefolgschaft

PULS 24Staffel 10Folge 1vom 05.10.2025
Blinde Gefolgschaft

45 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 16

Bei einem Überfall auf einen Supermarkt stirbt ein Verkäufer. Drei maskierte Täter flüchten mit dem Geld aus der Kasse und hinterlassen eine Spur von Münzen, die zu einer Wohnsiedlung führt. Kurz darauf wird ein Wagen mit Kleidungsstücken beschlagnahmt, die die Täter auf den Bildern der Überwachungskamera des Geschäfts trugen. Schließlich kommen die Ermittler mehreren jungen Männern auf die Spur ...

