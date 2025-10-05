Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 1: Blinde Gefolgschaft
45 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 16
Bei einem Überfall auf einen Supermarkt stirbt ein Verkäufer. Drei maskierte Täter flüchten mit dem Geld aus der Kasse und hinterlassen eine Spur von Münzen, die zu einer Wohnsiedlung führt. Kurz darauf wird ein Wagen mit Kleidungsstücken beschlagnahmt, die die Täter auf den Bildern der Überwachungskamera des Geschäfts trugen. Schließlich kommen die Ermittler mehreren jungen Männern auf die Spur ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
16GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
