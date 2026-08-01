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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Der Trophäenjäger

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 4vom 26.08.2026
Der Trophäenjäger

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 4: Der Trophäenjäger

45 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 16

Im März 2021 wird die 21-jährige Denita Barrett erdrosselt in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Mutter von zwei Kindern arbeitete als Prostituierte. Eine Woche später stirbt die 37-jährige Ashley Lambert in einem Motelzimmer. Auch sie wurde erwürgt. Die vierfache Mutter hatte Drogenprobleme und war obdachlos. Auf einem Überwachungsvideo entdecken die Ermittler einen Mann, der einen roten Hoodie sowie eine Gesichtsmaske trägt ...

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