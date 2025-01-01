Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 3: Papaplatte hat mich herausgefordert!

22 Min.Ab 12

Nach der Absage des Boxkampfes steht ein Termin noch offen. Papaplatte hatte Rob zu einem Sparring herausgefordert. Zwei blutige Anfänger steigen in den Ring um ihr gelerntes unter Beweis zu stellen.

