Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Boxrezept

Ich treffe meinen Gegner Jonas Ems

JoynStaffel 1Folge 4
Ich treffe meinen Gegner Jonas Ems

Ich treffe meinen Gegner Jonas EmsJetzt kostenlos streamen

Das Boxrezept

Folge 4: Ich treffe meinen Gegner Jonas Ems

21 Min.Ab 12

CrispyRob trifft auf seinen Gegner Jonas Ems. In Hamburg beim Fotoshooting für die ‚‚The Great Fight Night 2‘’ treffen sich beide Kontrahenten und reden über ihre Gefühle und ihr Training.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Boxrezept
Joyn
Das Boxrezept

Das Boxrezept

Alle 1 Staffeln und Folgen