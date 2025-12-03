Collien Ulmen-Fernandes, Axel Stein, Montez, Joko und Klaas bluffen für den PotJetzt kostenlos streamen
Das Duell um die Geld
Folge 6: Collien Ulmen-Fernandes, Axel Stein, Montez, Joko und Klaas bluffen für den Pot
75 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Wer geht All-in? Heute nehmen am Pokertisch Platz: Comedian Axel Stein, Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes und Rapper Montez.
Genre:Unterhaltung, Poker
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben