Katrin Bauerfeind, Torsten Sträter, Nico Stank, Joko und Klaas spielen um BaresJetzt kostenlos streamen
Das Duell um die Geld
Folge 4: Katrin Bauerfeind, Torsten Sträter, Nico Stank, Joko und Klaas spielen um Bares
102 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Wer geht All-in? Heute nehmen am Pokertisch Platz: Moderatorin Katrin Bauerfeind, Comedian Torsten Sträter und Schauspieler Nico Stank.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Duell um die Geld
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben