Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 3: Episode 3
172 Min.Ab 12
Wer wird Weltmeister? Joko & Klaas duellieren sich mit ihren Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Im Team Joko geht es für Stefanie Giesinger in die Schweiz, Bosse wird auf einen besonderen "USA"-Trip geschickt. Für Team Klaas reisen Jan Köppen und Micky Beisenherz nach Polen, um sich dort jeweils einzeln zu behaupten. Die finalen Entscheidungen fallen im Studio.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© ProSieben