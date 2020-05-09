Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

.Das Beste aus Duell um die Welt

ProSiebenStaffel 3Folge 4vom 09.05.2020
.Das Beste aus Duell um die Welt

.Das Beste aus Duell um die WeltJetzt kostenlos streamen

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Folge 4: .Das Beste aus Duell um die Welt

171 Min.Folge vom 09.05.2020Ab 16

Heute gibt's das Beste aus den bisherigen Shows ... Joko & Klaas duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Die Reiserouten und Aufgaben werden jeweils durch den Gegner festgelegt. Die Entscheidungen über Triumph oder Niederlage fallen dann im Studio zwischen Joko & Klaas.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
ProSieben
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Alle 8 Staffeln und Folgen