ProSiebenStaffel 6Folge 1vom 07.10.2023
Folge 1: Die Elevator Boys am Abgrund & Nadja Benaissa beim indonesischen Totenfest

210 Min.Folge vom 07.10.2023Ab 12

Im Kampf um die Weltmeisterschaft schicken Joko und Klaas traditionsgemäß Promis in den Ring des Wahnsinns und stürzen sich parallel in unterhaltsame bis entwürdigende Studiospiele - und das diesmal sogar live. Die Elevator Boys, Nadja Benaissa, Daniel Fehlow und Nura waren mutig genug, für ein paar popelige Länderpunkte ungefähr alles auf's Spiel zu setzen.

ProSieben
