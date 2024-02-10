Hazels gefährliche Humor-Tour und Michael Mittermeier im KreuzfeuerJetzt kostenlos streamen
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 3: Hazels gefährliche Humor-Tour und Michael Mittermeier im Kreuzfeuer
178 Min.Folge vom 10.02.2024Ab 12
Die einzige Weltmeisterschaft mit einer 50-50-Chance geht in die nächste Runde: Joko gegen Klaas kämpfen sich bei Studiospielen Hände und Hirne wund, während ihre Teams bestehend aus Andrea Petković, Michael Mittermeier sowie Hazel Brugger und Wayne Carpendale sich ein paar Tausend Kilometer weiter ähnlich stark abrackern.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben