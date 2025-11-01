Das ganz normale Verhalten der Österreicher: ...und der TodJetzt kostenlos streamen
Rudi Roubinek fragt, wie Österreich mit dem Tod umgeht – und trifft Menschen, für die die Vergänglichkeit ein Teil des Alltags ist. Matthias, ein junger Koch und Knochenkünstler aus der Steiermark, zeigt seine makabren Sammlungen, während Julia aus Wien toten Dingen neues Leben einhaucht. Gerhard und Celine pflegen das Falco-Grab am Wiener Zentralfriedhof, andere begegnen dem Tod mit Humor, wie Hans aus Tirol. Trotz ihrer unterschiedlichen Herangehensweisen verbindet sie alle eine ganz besondere Beziehung zu Sterben und Vergänglichkeit. Ein Fernsehportrait über makabre, liebevolle und humorvolle Begegnungen mit dem Tod in Österreich. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
