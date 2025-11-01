Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das ganz normale Verhalten der Österreicher: ...und der Tod

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 01.11.2025
45 Min.Folge vom 01.11.2025

Rudi Roubinek fragt, wie Österreich mit dem Tod umgeht – und trifft Menschen, für die die Vergänglichkeit ein Teil des Alltags ist. Matthias, ein junger Koch und Knochenkünstler aus der Steiermark, zeigt seine makabren Sammlungen, während Julia aus Wien toten Dingen neues Leben einhaucht. Gerhard und Celine pflegen das Falco-Grab am Wiener Zentralfriedhof, andere begegnen dem Tod mit Humor, wie Hans aus Tirol. Trotz ihrer unterschiedlichen Herangehensweisen verbindet sie alle eine ganz besondere Beziehung zu Sterben und Vergänglichkeit. Ein Fernsehportrait über makabre, liebevolle und humorvolle Begegnungen mit dem Tod in Österreich. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

