Das ganz normale Verhalten der Österreicher: ...zu Weihnachten
Das ganz normale Verhalten der Österreicher
Folge 3: Das ganz normale Verhalten der Österreicher: ...zu Weihnachten
Die besinnliche Zeit des Jahres rückt näher – und mit ihr ein Lichtspektakel für alle Sinne, vor allem für die Augen. Der Trend zu immer auffälligerer, bunterer und grellerer Weihnachtsbeleuchtung hält ungebrochen an. Doch wie stehen die Österreicher dazu? Bevorzugen sie schlichte Zurückhaltung, liebevollen Kitsch oder blinkende Lichtshows wie in den USA? Rudi Roubinek trifft in dieser Folge von „Das ganze normale Verhalten der Österreicher“ Menschen, die ihre Leidenschaft für Weihnachtsdekoration mit Hingabe ausleben. In Magdalensberg in Kärnten arbeitet eine Familie generationenübergreifend an neuen Kreationen – Mutter Conny steckt zuerst Sohn Fabio mit dem Laperlfieber an, später auch Vater Walter. In Ottendorf dekorieren Wolfgang und Sandra, einst Nachbarn, heute ein eingespieltes Team, das durch das jährliche Lichterfest zusammengefunden hat. In Traismauer schmückt Sigi seinen Vorgarten bewusst maßvoll für vorbeigehende Besucher. Und in Bad Tatzmannsdorf sorgt Sabine mit ihrem Privathaus für ein strahlendes Spektakel – vielleicht eines der leuchtendsten weit und breit. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
