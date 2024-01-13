Staffel 2Folge 10vom 13.01.2024
Das Geheimnis der Mumie
Folge 10: Drei im Einsatz
21 Min.Folge vom 13.01.2024Ab 12
Zeichentrickserie, die auf den erfolgreichen Kinohits "Die Mumie" und "Die Mumie kehrt zurück" basiert: Die Archäologin Evy reist mit ihrem Ehemann Rick und ihrem elfjährigen Sohn Alex nach Ägypten. Als sie in einem alten Tempel das Armband von Osiris, dem König der Unterwelt, finden, passiert etwas Ungeheuerliches: Das Armband schlingt sich unlösbar um Alex' Handgelenk ...
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
