Das Geschäft mit der Liebe
Die Slowakei-Reise der österreichischen Singlemänner Heinz Novak, Gerhard Klein und Erol Yilmaz verläuft nicht nach Plan. Denn statt eine Eroberung zu machen, haben die Männer von den vier Slowakinnen aufgrund ihrer aggressiven Flirtversuche bisher nur Abfuhren kassiert. Nun wollen sie es auf die charmante Art versuchen. Thomas Unden ist mit seiner jungen Freundin Kassandra überglücklich und will ihr jeden Wunsch erfüllen. Da die 21-Jährige leidenschaftlich gerne ausgeht, lässt er sich dazu überreden das Wiener Nachtleben mit ihr unsicher zu machen. Beistand sollen ihm dabei seine Freunde Mario Orsolics und Chicken Charly leisten. Kaum in der Disco angekommen, setzt sich Kassandra mit ihrem knappen Outfit auf der Tanzfläche in Szene. Nervös wagt Chicken Charly ein Tänzchen mit dem blonden Energiebündel. Als der Körperkontakt der beiden immer inniger wird, hat die Gelassenheit von Thomas Unden ein Ende. Für Robert Nissel sind die Partyzeiten vorbei. Er lebt ein ruhiges Familienleben mit seiner Frau Yulen und dem gemeinsamen Sohn Alexander und könnte nicht glücklicher sein. Sorgen macht ihm nur sein Bauprojekt in Niederösterreich. Ein Nachbar macht bereits im Vorfeld Probleme und hat einen Baustopp veranlasst. Für Nissel gibt es dafür nur eine Erklärung: Der Mann ist neidisch auf seinen Erfolg.
