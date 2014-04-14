Staffel 04 Folge 07 - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 7: Staffel 04 Folge 07 - Das Geschäft mit der Liebe
Für den pensionierten Unternehmer Heinz Novak war die Frauensuche in der Slowakei ein voller Erfolg: Er hat dort die um über 20 Jahre jüngere Monika kennen gelernt. Mittlerweile ist die Slowakin bereits tageweise zu ihm gezogen. Bei einem Bummel in der Wiener Innenstadt will der 64-Jährige zeigen, was er zu bieten hat und führt die Slowakin zu den nobelsten Adressen Wiens. Novaks Reisekumpanen Gerhard Klein und Erol Yilmaz hatten in der Slowakei weniger Glück. Doch die 34-jährige Beate geht Klein nicht mehr aus dem Kopf und so beschließt er sie spontan in Bratislava zu besuchen. Erol Yilmaz begleitet ihn dabei. Beate ist jedoch alles andere als begeistert von der Überraschung und zeigt Klein die kalte Schulter. Damit die Fahrt nach Bratislava nicht umsonst war, beschließen die Männer eine Lokalrunde zu machen... Für Robert Nissel ist das Liebesglück mit seiner Frau Yulen und Söhnchen Alexander perfekt. Weniger glatt läuft für den 61-Jährigen der Verkauf seines Sportwagens. Denn der Kaufinteressent bezweifelt, dass der Nissan GTR wirklich 850 PS auf die Straße bringt. Während seine ehemaligen Reisekollegen ihre Frauensuche im Osten in den letzten Jahren weitergeführt haben, ist es um Peter Langhammer ruhig geworden. Bei einer Veranstaltung in einer Wiener Disco taucht er jedoch zur Freude von Nissel, Klein und Co. plötzlich wieder auf. Langhammer gibt zu, dass ihm die Medienpräsenz nicht gut getan hat und er ein sehr schwieriges Jahr hinter sich hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick