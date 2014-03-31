Staffel 04 Folge 05 - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 5: Staffel 04 Folge 05 - Das Geschäft mit der Liebe
Während des Slowakei-Aufenthalts von Heinz Novak, Gerhard Klein und Erol Yilmaz kippt die Stimmung. Die Streitigkeiten zwischen Novak und Klein drohen zu eskalieren. Während Novak Klein vorwirft weder Klasse noch Geld zu haben, behauptet dieser wiederum, dass Novak sich jede seiner bisherigen Eroberungen erkauft hätte. Novak ist so genervt, dass er sogar überlegt, frühzeitig die Heimreise anzutreten. Für Ablenkung sorgt erst das erneute Treffen mit den slowakischen Damen. Während Erol Yilmaz versucht bei Lucia zu landen, will Gerhard Klein endlich Beate näher kommen. Nachdem die Damen den Heimweg angetreten haben, entfacht sich der Streit zwischen Heinz Novak und Gerhard Klein von Neuem. Diesmal gehen die Wogen derart hoch, dass sich eine Rauferei anbahnt. In Wien schmiedet Familienvater Robert Nissel indessen neue berufliche Pläne. Er möchte in Zukunft Sportwägen im Osten vertreiben. Als erstes soll sein Nissan GTR an den Mann gebracht werden. Der erste potenzielle Käufer zeigt sich begeistert von dem getunten Sportauto und möchte eine Probefahrt machen. Doch Nissel lässt niemanden Fremden ans Steuer...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick