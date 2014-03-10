Staffel 04 Folge 02 - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 2: Staffel 04 Folge 02 - Das Geschäft mit der Liebe
Die drei österreichischen Single-Männer Heinz Novak, Gerhard Klein und Erol Yilmaz befinden sich auf einer von einer Partnerschaftsagentur organisierten fünftägigen Reise in der Slowakei. Nachdem sie in Bratislava bereits zwei Damen kennengelernt haben, setzen sie mit diesen die Reise nun in der Ostslowakei fort. In einem Wellness-Hotel trifft das Trio zwei weitere alleinstehende Frauen. Vor allem die blonde, lebenslustige Beate verdreht sowohl Gerhard Klein, als auch Heinz Novak den Kopf und so entbrennt zwischen den beiden ein Konkurrenzkampf um die Gunst der Slowakin. Für Robert Nissel zählen Reisen in den Osten der Vergangenheit an. Der 61-Jährige ist mit der 26-jährigen Filipina Yulen verheiratet und die beiden sind stolze Eltern des kleinen Alexander. Nissel geht voll in seiner Vaterrolle auf und kümmert sich nebenbei auch noch um den gesamten Haushalt. Für den geschiedenen Mediziner Thomas Unden ist die Suche nach einer Partnerin ebenfalls vorbei. Er hat seit einigen Monaten die 21-jährige Cassandra an seiner Seite. Die Rumänin war bisher als Model tätig und in ihrem Heimatland auch in einer Fernsehsendung zu sehen. Nun eröffnen Thomas Unden und Cassandra in Wien gemeinsam ein medizinisches Wellness-Institut, wo die junge Frau als Heilmasseurin arbeiten wird. Bei der Eröffnung sind auch Undens ehemalige Reisegefährten Mario Orsolics und Chicken Charly dabei.
