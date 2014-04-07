Staffel 04 Folge 06 - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 6: Staffel 04 Folge 06 - Das Geschäft mit der Liebe
Die Slowakei-Reise von Heinz Novak, Gerhard Klein und Erol Yilmaz geht dem Ende entgegen. Während Klein und Yilmaz nur Abfuhren kassiert haben, scheint Novak als einziger eine Eroberung gelungen zu sein. Monika hat es ihm richtig angetan und auch die Slowakin ist vom 64-Jährigen begeistert. Den letzten Tag der Reise wollen die beiden nützen, um sich noch besser kennen zu lernen. Kaum ist Heinz Novak zurück in Österreich, stattet ihm Monika bereits den ersten Besuch ab. Stolz präsentiert der 64-Jährige der Slowakin sein Haus in Niederösterreich. Monika reagiert begeistert und schon bald kommen sich die beiden näher. Novak denkt bereits an eine gemeinsame Zukunft und tatsächlich beschließt Monika, für ein paar Tage zu ihm zu ziehen. Robert Nissel hat Probleme. Auf seinem Baugrund in Niederösterreich will er im nächsten Jahr eine Reihenhausanlage und auch ein neues Zuhause für seine Familie errichten. Doch von einem der Nachbarn wurde ein Baustopp veranlasst. Nissel wird zu einer Bauverhandlung bestellt und hofft mit Hilfe seines Anwaltes die Meinungsverschiedenheiten beseitigen zu können...
