ATVStaffel 8Folge 1vom 23.02.2022
48 Min.Folge vom 23.02.2022Ab 16

In Folge 1 des ATV-Kult-Formats „Das Geschäft mit der Liebe“ starten unsere liebeshungrigen Österreicher in neue Abenteuer! Allen voran Gerhard Klein, der – als Vodka-Gertschi wie eh und je - noch schnell eine VIP-Lounge in einem Fischer-Resort in Ungarn eröffnet, bevor er eine neue Liebesreise antritt!

