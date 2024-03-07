Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geschäft mit der Liebe

ATVStaffel 8Folge 5vom 07.03.2024
Folge 5: Liebeskritik

46 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 16

In der 5. Folge von „Das Geschäft mit der Liebe“ wird es wieder feucht-fröhlich, denn auf der Liebesreise im Osten, die Partnervermittler Thomas Maurer und seine Assistentin Iryna organisiert haben, meldet sich unser Wodka-Gertschi wieder zurück!

