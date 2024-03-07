Das Geschäft mit der Liebe
Folge 5: Liebeskritik
46 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 16
In der 5. Folge von „Das Geschäft mit der Liebe“ wird es wieder feucht-fröhlich, denn auf der Liebesreise im Osten, die Partnervermittler Thomas Maurer und seine Assistentin Iryna organisiert haben, meldet sich unser Wodka-Gertschi wieder zurück!
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4