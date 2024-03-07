Das Geschäft mit der Liebe
Folge 9: Das Heiratsversprechen
48 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 16
In Folge 9 trägt der bekannteste Lovecoach Österreichs Robert Nissel seine jahrelange Expertise in Sachen Liebe in die weite Welt. Der Gott der Liebe Amor hat seinen himmlischen Helfer namens Robert Nissel auf die Erde gesandt, um in Sachen Liebe Nachhilfeunterricht zu geben. Als Exklusivgast einer Geburtstagsfeier soll er einer Gruppe von Zahnärzten bei Beziehungsangelegenheiten weiterhelfen.
Das Geschäft mit der Liebe
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4