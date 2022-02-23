Staffel 08 Folge 01 - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
48 Min.Folge vom 23.02.2022Ab 16
In Folge 1 des ATV-Kult-Formats „Das Geschäft mit der Liebe“ starten unsere liebeshungrigen Österreicher in neue Abenteuer! Allen voran Gerhard Klein, der – als Vodka-Gertschi wie eh und je - noch schnell eine VIP-Lounge in einem Fischer-Resort in Ungarn eröffnet, bevor er eine neue Liebesreise antritt!
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4