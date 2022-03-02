Das Geschäft mit der Liebe
Folge 2: Der Yoda der Liebe
47 Min.Folge vom 02.03.2022Ab 16
In der 2. Folge von „Das Geschäft mit der Liebe“ wird wieder geschmust und gebaggert was das Zeug hält! Der erste Kennenlern-Abend unserer liebessuchenden Österreicher nimmt – zumindest für den Niederösterreicher Rudi – ein sehr positives Ende.
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle Staffeln im Überblick
Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4