Das Geschäft mit der Liebe
Folge 7: Liebesdinner
47 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 16
In Folge 7 von „Das Geschäft mit der Liebe“ bekommt Helena Rudis hohe Ansprüche zu spüren. Der selbsternannte Tangaspezialist bevorzugt möglichst viel nackte Haut bei Frauen. Beim Bikinishoppen darf er einen Blick auf Olenas durchtrainierten Körper werfen. Das Denken fällt Rudi nach der Bikinivorführung schwer.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4