Das Geschäft mit der Liebe

Liebesdinner

ATVStaffel 8Folge 7vom 07.03.2024
Folge 7: Liebesdinner

47 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 16

In Folge 7 von „Das Geschäft mit der Liebe“ bekommt Helena Rudis hohe Ansprüche zu spüren. Der selbsternannte Tangaspezialist bevorzugt möglichst viel nackte Haut bei Frauen. Beim Bikinishoppen darf er einen Blick auf Olenas durchtrainierten Körper werfen. Das Denken fällt Rudi nach der Bikinivorführung schwer.

