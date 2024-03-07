Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 8Folge 8vom 07.03.2024
Folge 8: Rudi im Liebesglück

48 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 16

In Folge 8 von „Das Geschäft mit der Liebe“ endet das schnelle Liebesglück in Thailand. Heinz Novak und Patrick werden von ihren thailändischen Frauen verlassen. Heinz Novak wechselt aus diesem Grund den Kurs. Thailändische Ladyboys sollen ihn nach seiner erneuten Frauenpleite aufbauen.

