Das Geschäft mit der Liebe
Folge 8: Rudi im Liebesglück
48 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 16
In Folge 8 von „Das Geschäft mit der Liebe“ endet das schnelle Liebesglück in Thailand. Heinz Novak und Patrick werden von ihren thailändischen Frauen verlassen. Heinz Novak wechselt aus diesem Grund den Kurs. Thailändische Ladyboys sollen ihn nach seiner erneuten Frauenpleite aufbauen.
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4