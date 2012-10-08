Staffel 03 Folge 03: Freie Liebe in Rumänien - Das Geschäft mit der Liebe SPEZIALJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe Spezial
Folge 3: Staffel 03 Folge 03: Freie Liebe in Rumänien - Das Geschäft mit der Liebe SPEZIAL
Schnelle Sexabenteuer, schöne Frauen und Party bis zum Umfallen. Hört sich eigentlich nach einem perfekten Partyurlaub an!? Der Urlaubsort Vama Veche an der rumänischen Küste gilt als einer der angesagtesten Partyorte im Osten. Grund genug für die vier Single Österreicher, Mario Orsolics, Gerhard Klein, Manfred Anders alias Chicken Charly und den einsamen Arzt Dr. Thomas Elgar Unden, in Rumänien nach Liebesabenteuern zu suchen. Die Erwartungen an den bevorstehenden Partyurlaub sind groß. Zu Beginn scheint es fast so, als würden die Anforderungen an den Urlaub erfüllt werden. Das kleine Dorf Vama Veche mit 250 Einwohnern liegt direkt am Schwarzen Meer und lockt in den Sommermonaten viele feierlustige Frauen, aus dem Osten, an. Der Ferienort gilt unter Touristen als Geheimtipp und soll für alleinstehende Männer ein wahres Paradies sein. Es dauert nicht lange, da hat der Frauenheld in der Runde, Gerhard Klein bereits die ersten Kontakte zu Frauen geknüpft. Die Urlaubswoche der Österreicher kann also nicht besser starten. Doch nach den ersten durchgefeierten Nächten nagen einige bereits an ihren Kräften. Während Mario Orsolics und Dr. Thomas Unden mit Einbruch der Dunkelheit bereits an der Matratze horchen, bekommen Gerhard Klein und Manfred Anders nicht genug von den rumänischen Frauen. Das sorgt innerhalb der Gruppe für mächtigen Ärger. Für die gewünschten Sexabenteuer stehen die Sterne zwar gut, doch das unvergessliche Urlaubsabenteuer, das so gut begonnen hat nimmt ein unerwartetes Ende.
