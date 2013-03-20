Staffel 04 Folge 01: Jetzt sind die Frauen dran! - Das Geschäft mit der Liebe SPEZIALJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe Spezial
Folge 1: Staffel 04 Folge 01: Jetzt sind die Frauen dran! - Das Geschäft mit der Liebe SPEZIAL
Die Busenfreundinnen Simona-Betuel und Carmen sind gelangweilt von Wien, auf Ibiza wollen sie die Männer um den Finger wickeln. Dort angekommen stürzen sie sich sofort ins Nachtleben. Eine Promoterin stellt ihnen eine Gruppe Italiener vor. Einer davon hat es Carmen besonders angetan. Am nächsten Tag im Strandclub Bora-Bora wird sie jedoch versetzt. Carmen will aber nicht lange Trübsal blasen und stürzt sich ins Partygetümmel. Simona-Betuel hingegen wird das wilde Partyleben ihrer Freundin schnell zu viel, was ihre Freundschaft auf eine harte Bewährungsprobe stellt. In Marbella planen die Mitvierzigerinnen Bea und Haila aus Graz den großen Coup: Im Urlaub wollen sie sich einen Millionär angeln. Ihre Flugbekanntschaft Malcolm ist ihnen zwar nicht attraktiv genug, aber sie hoffen auf ein volles Portemonnaie. Beim Streit um Malcolm unterliegt die blonde Halina. Doch auch von ihm fehlt, nach der ersten wilden Partynacht, jede Spur. Mit einem Besuch beim Schönheitschirurgen versuchen die beiden Goldgräberinnen weitere Pluspunkte zu sammeln.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick