Staffel 04 Folge 02: Jetzt sind die Frauen dran! - Das Geschäft mit der Liebe SPEZIAL Jetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe Spezial
Folge 2: Staffel 04 Folge 02: Jetzt sind die Frauen dran! - Das Geschäft mit der Liebe SPEZIAL
Die Ibiza-Urlauberinnen Simona-Betuel und Carmen aus Wien haben es sich zum Ziel gesetzt, im Urlaub so viele Männer wie möglich abzuschleppen. Carmen gelingt das recht gut, ihre Freundin Simona-Betuel hingegen verlässt die Courage, sie möchte doch lieber romantische Umwerbung, da ist sie auf Ibiza leider falsch. Carmen hat schon einen attraktiven Touristen kennengelernt. Auf einer Privatparty soll es zwischen den beiden heiß hergehen, was die Freundschaft mit Simona-Betuel auf eine harte Probe stellt. In Marbella planen die Mitvierzigerinnen Bea und Haila aus Graz den großen Coup: Im Urlaub wollen sie sich einen Millionär angeln. Doch so recht anbeißen will keiner. Nach mehreren ziellosen Versuchen und einem Techtelmechtel zwischen Bea und einem Verehrer in einem Nachtclub lernen sie einen vermögenden Immobilienmakler kennen. Ist er der Mr. Right mit der vollen Brieftasche?
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