Das Glück dieser Erde (2/13): Die HeimkehrJetzt kostenlos streamen
Das Glück dieser Erde
Folge 15: Das Glück dieser Erde (2/13): Die Heimkehr
Während der Vorbereitungen auf das Begräbnis ihres Vaters entdeckt Katharina, dass der Familien-Hof kurz vor der Pfändung steht. Sie würde die Sache gerne mit Karl klären, doch der ist verschwunden. Als sein Pferd reiterlos gefunden wird, muss das Schlimmste befürchtet werden. Baron von Gradenberg bittet Katharina, sich um die Gestütsleitung von Piber zu bewerben. Für Katharina kommt die Anfrage höchst unerwartet, aber sie spürt, dass das Leben sie in eine neue, in die richtige Richtung führt. Hauptdarsteller Eva Herzig (Katharina Lenz) Thomas Unger (Dr. Michael Haas) Christoph von Friedl (Karl Lenz) Juergen Maurer (Josef Wagner) Cornelius Obonya (Bürgermeister Brunner) Julia Cencig (Birgit Gross) Regie Walter Bannert Schauspieler Franz Buchrieser (Peter von Gradenberg) Florian Fitz (Dr. Frank Riemer) Mathias Kahler-Polagnoli (Martin Gross) Marie Munz (Petra Steiner) Daniela Ziegler (Ellen Riemer) Bernd Jeschek (Herr Pauser) Buch Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/Satel Film/Hubert Mican
