Das Glück dieser Erde (3/13): Gestüt in Gefahr

ORF2Staffel 1Folge 16vom 04.10.2025
Das Glück dieser Erde (3/13): Gestüt in Gefahr

48 Min.Folge vom 04.10.2025

Katharina Lenz hat es geschafft: Sie ist die neue Gestütsleiterin von Piber. Darüber ist allerdings Obergestütsmeister Wagner alles andere als erfreut. Und so versucht er auch, gleich die erste Herausforderung gegen Katharina zu benutzen: Bei den Stuten taucht eine hochgradig ansteckende Krankheit auf – und es sieht alles danach aus, als ob sie ihren Ursprung auf dem Hof von Katharinas Vater hätte. Besetzung: Eva Herzig (Katharina Lenz) Thomas Unger (Dr. Michael Haas) Christoph von Friedl (Karl Lenz) Juergen Maurer (Josef Wagner) Cornelius Obonya (Bürgermeister Brunner) Julia Cencig (Birgit Gross) Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

