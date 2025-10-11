Das Glück dieser Erde (5/13): Ein schlimmer VerdachtJetzt kostenlos streamen
Das Glück dieser Erde
Folge 18: Das Glück dieser Erde (5/13): Ein schlimmer Verdacht
48 Min.Folge vom 11.10.2025
Ein Hinweis von Michael führt Katharina auf die Spur merkwürdiger Unregelmäßigkeiten im Stammbaum eines teuren Lipizzanerhengstes. Schon bald keimt in ihr ein schlimmer Verdacht: Jemand könnte die Zuchtbücher manipuliert haben, um beim Verkauf mehr Geld zu verdienen. Doch wer steckt hinter diesem Betrug? Während Katharina versucht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, gerät sie plötzlich selbst unter Verdacht. Bildquelle: ORF/Satel Film/
Das Glück dieser Erde
