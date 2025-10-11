Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Glück dieser Erde

Das Glück dieser Erde (5/13): Ein schlimmer Verdacht

ORF2Staffel 1Folge 18vom 11.10.2025
Das Glück dieser Erde (5/13): Ein schlimmer Verdacht

Das Glück dieser Erde (5/13): Ein schlimmer VerdachtJetzt kostenlos streamen

Das Glück dieser Erde

Folge 18: Das Glück dieser Erde (5/13): Ein schlimmer Verdacht

48 Min.Folge vom 11.10.2025

Ein Hinweis von Michael führt Katharina auf die Spur merkwürdiger Unregelmäßigkeiten im Stammbaum eines teuren Lipizzanerhengstes. Schon bald keimt in ihr ein schlimmer Verdacht: Jemand könnte die Zuchtbücher manipuliert haben, um beim Verkauf mehr Geld zu verdienen. Doch wer steckt hinter diesem Betrug? Während Katharina versucht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, gerät sie plötzlich selbst unter Verdacht. Bildquelle: ORF/Satel Film/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Glück dieser Erde
ORF2
Das Glück dieser Erde

Das Glück dieser Erde

Alle 1 Staffeln und Folgen