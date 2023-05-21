Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen - Die Profis

Salvador Dali aus Schokolade und fruchtiger Vincent Van Gogh

SAT.1Staffel 5Folge 2vom 21.05.2023
Folge 2: Salvador Dali aus Schokolade und fruchtiger Vincent Van Gogh

103 Min.Folge vom 21.05.2023Ab 6

Die verbliebenen fünf Profi-Teams zaubern diesmal ohne Rezept eine "Croquembouche". Welches Team kann die Jury mit seinem luftig cremigen Gebäckturm überzeugen? In der zweiten Aufgabe geht es beeindruckend weiter, denn die Profi-Backstube wird zur Kunstgalerie: Die Kandidat:innen backen einen Salvador Dali aus Schokolade mit Pistazien-Knusperschicht oder einen Vincent Van Gogh aus fruchtiger Maracuja-Buttercreme und süßer Haselnusspraliné.

