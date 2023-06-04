Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen - Die Profis

Flower-Power im Finale

SAT.1Staffel 5Folge 4vom 04.06.2023
Flower-Power im Finale

Das große Backen - Die Profis

Folge 4: Flower-Power im Finale

99 Min.Folge vom 04.06.2023Ab 6

Showdown bei "Das große Backen - Die Profis": In der Final-Challenge zaubern die Profi-Teams nach dem Motto "Blumige Aussichten" 20 Petits Fours Frais, 20 Tartelettes sowie 20 Kleingebäcke in floraler Optik. In der zweiten Challenge "Im Blumengarten" verwandelt sich die Backstube in ein Blütenmeer, denn jedes Final-Team kreiert eine zweistöckige Torte mit Blumendekor. Wer begeistert die Jury und ergattert den Goldenen Cupcake?

