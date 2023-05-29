Im Halbfinale sind die Geschmacksknospen der Profis gefragt!Jetzt kostenlos streamen
Folge 3: Im Halbfinale sind die Geschmacksknospen der Profis gefragt!
104 Min.Folge vom 29.05.2023Ab 6
Wem gelingt der Einzug ins Finale von "Das große Backen - Die Profis"? Die Aufgabe "Copy Cake" kann nur meistern, wer guten Geschmack hat. Schaffen es die Konditor:innen, ein Meisterstück nur anhand einer Geschmacksprobe nachzubacken? Außerdem entführen die Kandidat:innen die Jury beim Live-Plating für eine rauschende Geschmacksreise nach Las Vegas.
Das große Backen - Die Profis
