Herzensrezepte zum StaffelstartJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 1: Herzensrezepte zum Staffelstart
123 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6
Persönliche Herzensrezepte erzählen die Geschichten der Hobbybäcker: In der Technischen Prüfung fordert ein eleganter Kaffeekranz Präzision und handwerkliches Können. Zum Abschluss gestalten die Kandidaten kreative Selbstporträts als Motiv- oder 3D-Torten. Für einen Hobbybäcker endet bereits in der ersten Woche der Traum vom Goldenen Cupcake.
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Das große Backen
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-14: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen