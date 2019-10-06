Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Erst rund dann eckig

SAT.1Staffel 7Folge 6vom 06.10.2019
Erst rund dann eckig

Erst rund dann eckigJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 6: Erst rund dann eckig

101 Min.Folge vom 06.10.2019Ab 6

Die erste Aufgabe wird feucht-fröhlich und kann für einen Schwips sorgen, denn sie heißt "Cocktail Cake". Die verbliebenen fünf Kandidaten sollen einen Cocktail in einen Kuchen verwandeln. In der Technischen Prüfung führt Christian die Kandidaten nach Frankreich, wo sie eine "Saint Honore", ein kronenförmiges Gebäck, erwartet. Aufgabe 3 verlangt den Kandidaten mit dem Zauberwürfel aus 25 Petit Fours schließlich alles ab.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 12 Staffeln und Folgen