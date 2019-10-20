Emotionen, Leidenschaft und Katastrophen im großen FinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 8: Emotionen, Leidenschaft und Katastrophen im großen Finale
101 Min.Folge vom 20.10.2019Ab 6
Finale bei "Das große Backen" - drei Hobbybäcker kämpfen um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro. Und das erwartet sie: In der ersten Aufgabe müssen sie einen "Sweet Table" in Form von Nuss-Törtchen aus dreierlei Variationen einer Nuss kreieren. Im zweiten Teil geht es an eine "Buttercreme-Torte Petite Jolie", deren Farbverlauf entscheidend sein wird, bis es am Ende heißt: Wer backt sich mit einem "Chandelier Wedding Cake" in die Herzen der Jury?
