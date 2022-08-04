Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promi-Büßen

Folge 5: Blindes Vertrauen und neue Anfeindungen

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 04.08.2022
Folge 5: Blindes Vertrauen und neue Anfeindungen

Folge 5: Blindes Vertrauen und neue AnfeindungenJetzt kostenlos streamen

Das große Promi-Büßen

Folge 5: Folge 5: Blindes Vertrauen und neue Anfeindungen

97 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 12

Kurz vor dem Finale müssen die Promis Mut beweisen und zeigen, dass sie sich vertrauen. Neue Streitigkeiten bleiben dabei allerdings nicht aus. Außerdem stellen sich Daniel, Ennesto und Daniele in der Runde der Schande ihren Fehltritten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promi-Büßen
ProSieben
Das große Promi-Büßen

Das große Promi-Büßen

Alle 4 Staffeln und Folgen