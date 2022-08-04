Folge 5: Blindes Vertrauen und neue AnfeindungenJetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 5: Folge 5: Blindes Vertrauen und neue Anfeindungen
97 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 12
Kurz vor dem Finale müssen die Promis Mut beweisen und zeigen, dass sie sich vertrauen. Neue Streitigkeiten bleiben dabei allerdings nicht aus. Außerdem stellen sich Daniel, Ennesto und Daniele in der Runde der Schande ihren Fehltritten.
