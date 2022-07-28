Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promi-Büßen

Folge 4: Schadenfrohe Promis und ein tränenreiches Geständnis

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 28.07.2022
110 Min.Folge vom 28.07.2022Ab 12

Noch acht büßende Promis haben die Chance über sich hinauszuwachsen und am Ende 50.000 Euro zu gewinnen. Wer schafft es eine Runde weiter? Und wie schlagen sich Simex und Elena Miras bei Olivia Jones in der "Runde der Schande"?

