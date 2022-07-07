Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promi-Büßen

Folge 1: Camp-Einzug der Promis & die erste Schlammschlacht

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 07.07.2022
Folge 1: Camp-Einzug der Promis & die erste Schlammschlacht

Folge 1: Camp-Einzug der Promis & die erste SchlammschlachtJetzt kostenlos streamen

Das große Promi-Büßen

Folge 1: Folge 1: Camp-Einzug der Promis & die erste Schlammschlacht

118 Min.Folge vom 07.07.2022Ab 12

Das Büßen beginnt! Elf Promis stellen sich ihren größten öffentlichen Fehltritten. Olivia Jones appelliert in der "Runde der Schande" dabei mächtig an ihr Gewissen. Wie viel Reue zeigen die Promis? Wollen sie ihre Fauxpas wieder gutmachen? Oder waschen sie ihre Hände in Unschuld?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promi-Büßen
ProSieben
Das große Promi-Büßen

Das große Promi-Büßen

Alle 4 Staffeln und Folgen