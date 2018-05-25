Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promi Flaschendrehen

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 25.05.2018
114 Min.Folge vom 25.05.2018Ab 12

Hugo Egon Balder lässt die Teenie-Zeit wieder aufleben! In der ersten Folge von "Das große Promi-Flaschendrehen" stellen sich Stefan Mross, Ruth Moschner, Wigald Boning, Jeannine Michaelsen und Sasha den pikanten Fragen und verrückten Aufgaben. Wahrheit oder Pflicht?

