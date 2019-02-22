Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 2vom 22.02.2019
Folge vom 22.02.2019Ab 12

Sarah Engels bekommt einen Heiratsantrag von Bastian Bielendorfer, Patrick Lindner battelt sich im Hip-Hop-Dance mit Janine Kunze und Nelson Müller muss sich im Kartensaugen beweisen. Hugo Egon Balder bringt Promis in verrückte Situationen entlockt ihnen lustige Momente.

SAT.1
